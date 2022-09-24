Заступником міністра оборони РФ призначили генерала, який керував облогою Маріуполя

У Росії звільнили генерала Дмитра Булгакова, відповідального за матеріально-технічне забезпечення армії. Його посаду обійняв генерал-полковник Михайло Мізінцев.



«На посаду заступника міністра оборони Російської Федерації, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення Збройних сил РФ, призначено генерал-полковника Михайла Мізінцева. Раніше генерал-полковник Мізінцев обіймав посаду начальника Національного центру управління обороною РФ. Генерала армії Дмитра Булгакова звільнено з посади заступника міністра оборони РФ у зв'язку з переходом на іншу роботу», — йдеться в повідомленні Міноборони РФ.



Генерал-полковник Михайло Мізінцев керував облогою Маріуполя, віддавав накази про бомбардування міста. Він зокрема пропонував українським військовим на «Азовсталі» у Маріуполі припинити бойові дії, скласти зброю та здатися.



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