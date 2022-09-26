Горсовет Мирнограда на Донетчине купил авто за три миллиона гривен в «роскошной» комплектации

Внедорожник Toyota Land Cruiser 200, купленный Городским советом Мирнограда. Фото: Auto RIA

Городской совет Мирнограда в Донецкой области приобрел внедорожник Toyota Land Cruiser 200 в «роскошной» комплектации за 3,28 миллиона гривен. Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на сайт публичных закупок Prozorro.



В информации о приобретении указано, что автомобиль был куплен «в поддержку Вооруженных Сил».



«Зачем Вооруженным силам в прифронтовой зоне автомобиль в роскошной комплектации Executive Lounge — не сообщается. И почему вместо одного джипа не купили десяток подержанных пикапов, которые пригодились бы на "передке", — тоже неизвестно», — подчеркивает издание.



Пробег этого внедорожника составляет 143 тысячи километров. Его купили у человека, регулярно участвующего в аукционах по продаже подержанных автомобилей. В частности, этот Land Cruiser раньше уже пытались продать, но какую цену предлагали, неизвестно.



Проанализировав государственные публичные закупки, «Наші гроші» выяснили, что этот джип стал самой дорогой покупкой автомобиля на Prozorro за последние два месяца.