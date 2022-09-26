Міськрада Мирнограда на Донеччині купила авто за три мільйони гривень у «розкішній» комплектації

Позашляховик Toyota Land Cruiser 200, куплений Міською радою Мирнограду. Фото: Auto RIA

Міська рада Мирнограда на Донеччині придбала позашляховик Toyota Land Cruiser 200 у «розкішній» комплектації за 3,28 мільйона гривень. Про це повідомляють «Наші гроші» з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.



В інформації про придбання вказано, що автомобіль купили «на підтримку Збройних Сил».



«Навіщо Збройним силам у прифронтовій зоні автомобіль у розкішній комплектації Executive Lounge – не повідомляється. І чому замість одного джипа не купили десяток уживаних пікапів, які стали б у нагоді на "передку", — теж невідомо», — наголошує видання.



Пробіг цього позашляховика становить 143 тисячі кілометрів. Його купили у людини, яка регулярно бере участь в аукціонах з продажу вживаних автомобілів. Зокрема цей Land Cruiser раніше вже намагалися продати, але яку ціну пропонували, невідомо.



Проаналізувавши державні публічні закупівлі, «Наші гроші» з'ясували, що цей джип став найдорожчою покупкою автомобіля на Prozorro за останні два місяці.