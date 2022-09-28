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Воевать на восток Украины приехали первые мобилизованные в РФ — Луганской ОВА

28 сентября 2022, 10:28

Воевать на восток Украины приехали первые мобилизованные в РФ — Луганской ОВА

Первые призывники, мобилизованные в РФ неделю назад, уже добрались до фронта, в частности, пополнение прибыло в подразделения 1-го танкового полка 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии России. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, отметив, что подготовку они не прошли.

Также он рассказал, что в течение 27 сентября авиация Сил обороны Украины нанесла 17 ударов по оккупантам. Обстреляны ВСУ 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 3 опорных пункта и 7 позиций зенитных ракетных комплексов российских войск. Украинские подразделения противовоздушной обороны за сутки также уничтожили самолет, 6 БпЛА и управляемую авиационную ракету Х-59 армии РФ.

Отмечается, что ракетные войска и артиллерия ВСУ ударили по 12 районам сосредоточения живой силы и техники оккупантов, обстреляны их 4 склада с боеприпасами, позиции средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, в частности автоматизированная станция ​​помех «Житель».

«За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Николаевка Вторая, Первомайское, Победа, Новомихайловка и Безымянное.

Россияне обстреляли следующие населенные пункты:
- на Краматорском направлении: Редкодуб, Екатериновка, Старый Караван, Голубые Озера, Верхнекаменское, Двуречное, Дроновка, Закотное, Миньковка;

- на Бахмутском направлении: Спорное, Северск, Серебрянка, Нью-Йорк, Бахмутское, Веселая Долина, Яковлевка, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Соледар, Нью-Йорк», - написал Сергей Гайдай.

Глава Луганской ОВА рассказал и о так называемом «референдуме» оккупантов. Он отметил, что в этом действе в Луганской области приняли участие столько же людей, сколько имели право голоса десять лет назад – с учетом сотен тысяч эвакуированных и эмигрантов.

«На выборах народных депутатов Украины в октябре 2012 года, когда еще голосовала вся Луганщина, в списки были включены 1,829 млн человек. Сейчас у нас есть 1,662 млн, которых привели голосовать. С учетом явки только в 94%, имеем 1,768 млн населения, которое имело право голосовать, но не имело права голоса. То есть, с учетом катастрофической ежегодной отрицательной разницы между количеством родившихся и умерших на территории так называемой «ЛНР», у организаторов «референдума» получается, что население за эти годы уменьшилось всего на 60 тысяч человек», - написал глава Луганской ОВА и отметил, что в эти 60 тысяч разницы входят не только умершие, но и сотни тысяч переселенцев в пределах Украины.

Он напомнил, что только в течение весны-лета 2022 официально зарегистрированных в Украине более 320 тысяч перемещенных лиц из Луганской области. А при этом многие еще не зарегистрировались или пользуются справкой, полученной 7-8 лет назад. К тому же, как отмечает Гайдай, десятки тысяч жителей Луганщины уехали в страны Европы.

В эти 60 тысяч разницы, по словам Гайдая, «вошли погибшие и искалеченные, которых Россия принудительно мобилизовала во время вторжения». Наверное, предполагает он, и пленные и пропавшие без вести, а также многие из тех, кто за 8 лет обосновался в России.

«Да и там [в РФ - ред.] якобы проголосовали 402 тысячи или 99,35%. То есть все работники и беженцы должны были бросить работу и добраться до 181 избирательного участка. Ехать в другой город? Неважно! В соседний регион – тоже», - написал Гайдай.

Ранее, напомним, в группировке «ЛНР» подвели итоги «референдума», так называемая «ЦИК ЛНР» уверяет, что обработано 100% «протоколов» «участковых избирательных комиссий». По результатам за вхождение в состав России якобы проголосовали 98,42% (1 636 302 человека), против проголосовали 16 555 человек.

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