Воювати на схід України приїхали перші мобілізовані до РФ — Луганська ОВА

Перші призовники, мобілізовані в РФ тиждень тому, вже дісталися фронту, зокрема, поповнення прибуло до підрозділів 1-го танкового полку 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії Росії. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зазначивши, що підготовку вони не пройшли.



Також він розповів, що протягом 27 вересня авіація Сил оборони України завдала 17 ударів по окупантам. Обстріляно ЗСУ 14 районів зосередження живої сили та військової техніки, 3 опорні пункти та 7 позицій зенітних ракетних комплексів російських військ. Українські підрозділи протиповітряної оборони за добу також знищили літак, 6 БпЛА та керовану авіаційну ракету Х-59 армії РФ.

Зазначається, що ракетні війська та артилерія ЗСУ вдарили по 12 районах зосередження живої сили та техніки окупантів, обстріляно їх 4 склади з боєприпасами, позиції засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, зокрема автоматизована станція перешкод «Житель».

«За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Миколаївка Друга, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка та Безіменне.

Росіяни обстріляли наступні населені пункти:

- на Краматорському напрямку: Рідкодуб, Катеринівка, Старий Караван, Голубі Озера, Верхньокам’янське, Дворічне, Дронівка, Закітне, Міньківка;

- на Бахмутському напрямку: Спірне, Сіверськ, Серебрянка, Нью-Йорк, Бахмутське, Весела Долина, Яковлівка, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Соледар, Нью-Йорк», - написав Сергій Гайдай.



Глава Луганської ОВА розповів і про так званий «референдум» окупантів. Він зазначив, що у цьому дійстві на Луганщині взяли участь стільки ж людей, скільки мали право голосу десять років тому – з урахуванням сотень тисяч евакуйованих та емігрантів.

«На виборах народних депутатів України у жовтні 2012 року, коли ще також голосувала вся Луганщина, до списків були включені 1, 829 млн осіб. Наразі ми маємо 1,662 млн, яких привели голосувати. Із урахуванням явки лише у 94 %, маємо 1,768 млн населення, яке мало право голосувати, але не мало права голосу. Тобто, з урахуванням катастрофічної щорічної негативної різниці між кількістю народжених і померлих на території так званої «лнр», в організаторів «референдуму» виходить, що населення за ці роки зменшилося лише на 60 тисяч осіб», - написав голова Луганської ОВА і зазначив, що у ці 60 тисяч різниці входять не лише померлі, а й сотні тисяч переселенців у межах України.



Він нагадав, що лише протягом весни-літа 2022 року офіційно зареєстрованих в Україні понад 320 тисяч переміщених осіб з Луганської області. А при цьому багато хто ще не зареєструвався або користується довідкою, яка була отримана 7-8 років тому. До того ж, як зазначає Гайдай, десятки тисяч мешканців Луганщини виїхали до країн Європи.

У ці 60 тисяч різниці, за словами Гайдая, « увійшли загиблі та скалічені, яких Росія примусово мобілізувала під час вторгнення». Напевно, передбачає він, і полонені, і зниклі безвісти, а також багато хто з тих, хто за 8 років влаштувався в Росії.



«Та й там [у РФ – ред.] нібито проголосували 402 тисячі або 99,35 %. Тобто усі заробітчани та біженці мали кинути роботу і дістатися 181 виборчої дільниці. Їхати в інше місто? Байдуже! До сусіднього регіону – також», - написав Гайдай.

Раніше, нагадаємо, угрупування «ЛНР» підбило підсумки «референдуму», так звана «ЦВК ЛНР» запевняє, що опрацьовано 100% «протоколів» «дільничних виборчих комісій». За результатами за входження до складу Росії нібито проголосували 98,42% (1636302 особи), проти проголосували 16555 осіб.