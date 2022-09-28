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В Украине в октябре ожидается рост заболеваемости коронавирусом

28 сентября 2022, 18:43

В Украине в октябре ожидается рост заболеваемости коронавирусом

Минздрав зафиксировал рост заболеваемости коронавирусом в Украине на 20%. Рост заболеваемости продолжится в конце сентября и в начале октября. Об этом в эфире телемарафона сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

В среднем за неделю фиксируется около 40−45 тысяч случаев. Только за прошедшую неделю заболели около шести тысяч детей.

«Ситуация прогнозируема, уже два года пандемии, мы имеем примерно одинаковое то же периодическое и календарное начало. Постепенно растет количество госпитализаций и сейчас из 42 тысяч коек занято около 7 тысяч», — отметил Кузин.

Летальные случаи, как объясняет Кузин, не часты, однако все равно фиксируются.

С начала пандемии в Украине вакцинировались 16 млн человек, что составляет около 55% от необходимого количества.

«Вторую бустерную дозу по состоянию на сегодняшний день сделали почти 31 тысяча украинцев и на самом деле это очень верное решение, поскольку вторая бустерная доза защищает от тяжелого течения и риска умереть, поэтому сейчас есть вакцины налицо, поэтому я бы призвал украинцев сделать прививку максимально быстро», — заметил Кузин.

Кузин добавил, что 99% процентов фиксирующих сейчас случаев коронавируса вызваны штаммом Омикрон.

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