В Україні в жовтні очікується зростання захворюваності на коронавірус

МОЗ зафіксувало зростання захворюваності на коронавірус в Україні на 20%. Зростання захворюваності продовжиться наприкінці вересня та на початку жовтня. Про це в ефірі телемарафону повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.



У середньому протягом тижня фіксується близько 40-45 тисяч випадків. Лише за минулий тиждень захворіло близько шести тисяч дітей.



«Ситуація прогнозована, вже два роки пандемії, ми маємо приблизно однаковий той самий періодичний та календарний початок. Поступово зростає кількість госпіталізацій і зараз із 42 тисяч ліжок зайнято близько 7 тисяч», - зазначив Кузін.



Летальні випадки, як пояснює Кузін, не часті, проте фіксуються.



З початку пандемії в Україні вакцинувалися 16 млн осіб, що становить близько 55% від необхідної кількості.



«Другу бустерну дозу станом на сьогоднішній день зробили майже 31 тисяча українців і насправді це дуже вірне рішення, оскільки друга бустерна доза захищає від важкої течії та ризику померти, тому зараз є вакцини в наявності, тому я закликав би українців зробити щеплення максимально швидко », - Зауважив Кузін.



Кузін додав, що 99% відсотків випадків коронавірусу, що фіксують зараз, викликані штамом Омікрон.