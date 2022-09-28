США выделяют военную помощь Украине еще на 1,1 млрд долларов

США в среду объявили о выделении Украине очередного транша военной помощи — на сумму в 1,1 млрд долларов. Об этом сообщают «Интерфакс-Украина».



Обновлено. Позже о выделении этой военной помощи официально объявил Пентагон.



В пакет помощи, в частности, вошли реактивные системы залпового огня HIMARS, средства борьбы с беспилотниками и бронетехника. Поставки вооружений рассчитаны на среднесрочную и долгосрочную перспективу.



Таким образом, общий объем военной помощи США Украине за время работы администрации президента Джо Байдена составил примерно 17 млрд долларов.



В свою очередь Associated Press ранее сообщало, что пакет помощи будет включать 18 установок HIMARS и боеприпасы к ним, 12 систем Titan по борьбе с беспилотниками, 300 автотранспортных средств, десятки грузовиков и прицепов для перевозки тяжелого оборудования, различные радары, средства связи и разведывательную аппаратуру, средства обнаружения взрывчатки, запчасти. AP отмечало, что Украине может понадобиться один-два года для получения этих грузов.