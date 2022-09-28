У Зеленского спрогнозировали, когда война закончится окончательно

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что война закончится через 3-3,5 месяца после того, как ВСУ деоккупируют либо Луганск, либо Донецк. Об этом он заявил в эфире телемарафона.



«Когда может закончиться война: первая составляющая – количество военной техники, количество снарядов, вторая составляющая – падение одного из городов: Луганска или Донецка… И тогда, после падения Луганска или Донецка через три-три с половиной месяца война окончательно», - считает Подоляк.



Советник главы ОП также заверил, что полномасштабная война будет прекращена на всех освобожденных территориях в пределах международно признанных границ 1991 года.