У Зеленського спрогнозували, коли війна закінчиться остаточно

28 вересня 2022, 20:58

У Зеленського спрогнозували, коли війна закінчиться остаточно

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що війна закінчиться через 3-3,5 місяці після того, як ЗСУ деокупують або Луганськ, або Донецьк. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

«Коли може закінчитися війна: перша складова – кількість військової техніки, кількість снарядів, друга складова – падіння одного з міст: Луганська чи Донецька… І тоді після падіння Луганська чи Донецька через три-три з половиною місяці війна остаточно закінчиться», - вважає Подоляк .

Радник голови ОП також запевнив, що повномасштабну війну буде припинено на всіх звільнених територіях у межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

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