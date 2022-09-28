У Зеленського спрогнозували, коли війна закінчиться остаточно

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що війна закінчиться через 3-3,5 місяці після того, як ЗСУ деокупують або Луганськ, або Донецьк. Про це він заявив в ефірі телемарафону.



«Коли може закінчитися війна: перша складова – кількість військової техніки, кількість снарядів, друга складова – падіння одного з міст: Луганська чи Донецька… І тоді після падіння Луганська чи Донецька через три-три з половиною місяці війна остаточно закінчиться», - вважає Подоляк .



Радник голови ОП також запевнив, що повномасштабну війну буде припинено на всіх звільнених територіях у межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року.