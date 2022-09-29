Владимир Зеленский созывает срочное заседание СНБО

Президент Владимир Зеленский созывает на завтра, 30 сентября срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.



Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.



Повестку дня и другие подробности сообщат впоследствии.