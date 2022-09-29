Оккупанты обязали «бюджетников» Мариуполя получить российские паспорта

Оккупанты обязали всех педагогов, медиков и других «бюджетников» Мариуполя в этом году получить российские паспорта. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«При этом в отличие от рядовых граждан их обязали в безусловном порядке сдать паспорта граждан Украины. Фактически их закрывают в городе...», — заявил Андрющенко.



Также, по его информации, назначенный оккупантами мэром города Константин Иващенко издал приказ по поводу «маневренного жилья».



«С 1 октября стартует обход комиссиями многоэтажек и частных домов по поводу обнаружения закрытого и незаселенного жилья. Все закрытое жилье будет открыто и отведено для расселения мариупольцев», — рассказал Андрющенко.



«Фактически — это старт процесса официального присвоения жилья оккупантами. Исключение будет сделано только для находящихся на территории России мариупольцев. Массовая кража собственности в очередной раз подтверждает полную неготовность к зимнему периоду и ничтожность заявлений о реальном строительстве новых домов», — подчеркнул чиновник.



Также Андрющенко добавил, что проведение «референдума» положило старт мобилизации первой волны в Мариуполе.



«Первыми попали под мобилизацию мужчины-переселенцы из временно оккупированных Донецка, Макеевки и Горловки. Такая месть «Донбасса» тем, кто с 2014 года избрал жизнь в свободной Украине», — заявил советник мэра.