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Оккупанты обязали «бюджетников» Мариуполя получить российские паспорта

29 сентября 2022, 18:16

Оккупанты обязали «бюджетников» Мариуполя получить российские паспорта

Оккупанты обязали всех педагогов, медиков и других «бюджетников» Мариуполя в этом году получить российские паспорта. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«При этом в отличие от рядовых граждан их обязали в безусловном порядке сдать паспорта граждан Украины. Фактически их закрывают в городе...», — заявил Андрющенко.

Также, по его информации, назначенный оккупантами мэром города Константин Иващенко издал приказ по поводу «маневренного жилья».

«С 1 октября стартует обход комиссиями многоэтажек и частных домов по поводу обнаружения закрытого и незаселенного жилья. Все закрытое жилье будет открыто и отведено для расселения мариупольцев», — рассказал Андрющенко.

«Фактически — это старт процесса официального присвоения жилья оккупантами. Исключение будет сделано только для находящихся на территории России мариупольцев. Массовая кража собственности в очередной раз подтверждает полную неготовность к зимнему периоду и ничтожность заявлений о реальном строительстве новых домов», подчеркнул чиновник.

Также Андрющенко добавил, что проведение «референдума» положило старт мобилизации первой волны в Мариуполе.

«Первыми попали под мобилизацию мужчины-переселенцы из временно оккупированных Донецка, Макеевки и Горловки. Такая месть «Донбасса» тем, кто с 2014 года избрал жизнь в свободной Украине», — заявил советник мэра.

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