Окупанти зобов'язали «бюджетників» Маріуполя отримати російські паспорти

Окупанти зобов'язали всіх освітян, медиків та інших «бюджетників» Маріуполя цього року отримати російські паспорти. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



«При цьому, на відміну від пересічних громадян, їх зобов'язали в безумовному порядку здати паспорти громадян України. Фактично їх закривають у місті...», — заявив Андрющенко.



Також, за його інформацією, призначений окупантами мером міста Костянтин Іващенко видав наказ з приводу «маневреного житла».



«З 1 жовтня стартує обхід комісіями багатоповерхівок та приватних будинків щодо виявлення закритого та незаселеного житла. Все закрите житло буде відкрито та відведено для розселення маріупольців», — розповів Андрющенко.



«Фактично це старт процесу офіційного присвоєння житла окупантами. Виняток буде зроблено тільки для маріупольців, що знаходяться на території Росії. Масова крадіжка власності вкотре підтверджує повну неготовність до зимового періоду та нікчемність заяв про реальне будівництво нових будинків», — наголосив чиновник.



Також Андрющенко додав, що проведення «референдуму» започаткувало старт мобілізації першої хвилі в Маріуполі.



«Першими потрапили під мобілізацію чоловіка-переселенці із тимчасово окупованих Донецька, Макіївки та Горлівки. Така помста «Донбасу» є тим, хто з 2014 року обрав життя у вільній Україні», — заявив радник мера.