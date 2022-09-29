Росармия ударила по остановке в Николаеве: Есть погибшие и раненые

В результате обстрела остановки общественного транспорта в Николаеве погибли два человека, еще 12 получили ранения. Об этом сообщила глава облсовета Анна Замазеева.



«Попадание кассетными снарядами в район остановки общественного транспорта в людном районе города! Именно в час-пик… Именно тогда, когда мерные жители возвращались домой… Это ни что иное как целенаправленный террористический акт на уничтожение мирного населения! На данный момент 2 погибших, 12 раненых», - говорится в сообщении.



Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что по состоянию на 19:20 число погибших увеличилось до трех человек. Также есть повреждения жилых домов и электросетей.