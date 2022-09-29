«ЛНР» лишила свободы украинского военного на 13 лет

Так называемый «верховный суд» группировки «ЛНР» приговорил жителя Новоайдарского района к 13 годам лишения свободы, обвинив в участии в «террористической организации». Об этом пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.



Сообщается, что мужчина – боец 23-го отдельного мотопехотного батальона «Хортица», командир отделения в звании младшего сержанта.



В группировке заявляют, что он нес службу на боевых позициях в период с августа 2016 года до середины ноября 2016 года в районе населенного пункта Гнутово; в периоды с апреля 2018 года по ноябрь 2018 года, с июля 2019 года по январь 2020 года, с августа 2020 года по февраль 2021 года – в районе населенного пункта Пески.



Утверждается, что в ходе «следствия», обвиняемый якобы «частично признал вину».