«ЛНР» позбавила волі українського військового на 13 років

Так званий «верховний суд» угруповання «ЛНР» засудив мешканця Новоайдарського району до 13 років позбавлення волі, звинувативши в участі у «терористичній організації». Про це пише сепаратистський сайт ЛІЦ.



Повідомляється, що чоловік – боєць 23-го окремого мотопіхотного батальйону «Хортиця», командир відділення у званні молодшого сержанта.



В угрупуванні заявляють, що він ніс службу на бойових позиціях у період із серпня 2016 року до середини листопада 2016 року в районі населеного пункту Гнутове; у періоди з квітня 2018 року до листопада 2018 року, з липня 2019 року до січня 2020 року, з серпня 2020 року до лютого 2021 року – в районі населеного пункту Піски.



Стверджується, що в ході «слідства» обвинувачений нібито «частково визнав провину».