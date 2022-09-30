ВСУ, вероятно, окружили группировку российских оккупантов в Лимане — ISW

ВСУ, вероятно, практически завершили окружение группировки российских войск в Лимане и перерезали их критически важные наземные коммуникации, поддерживающие армию РФ в районе Дробышево-Лиман. Об этом сообщают в отчете американского Института исследования войны (ISW).

Отмечается, что украинские военные прорвали оборону российской армии в районе Ставок, это в 10 км к северу от Лимана, и перерезали дорогу Торск-Дробышево, которая является последним маршрутом снабжения и отхода для российских оккупантов, удерживающих линию к западу Лимана.

«Корреспондент назвал «чрезвычайно сложной» ситуацию для подразделений отряда БАРС-13 и 752-го мотострелкового полка 20-й общевойсковой армии, которые, как сообщается, обороняются в районе Дробышево и в Лимане», - написали в отчете ISW.



Украинские войска, по данным ISW, атакуют оккупантов Лимана с трех направлений и отрезали доступ РФ к важнейшей дороге Сватово-Лиман, которая является основной наземной линией связи поддерживающей российскую группировку в самом Лимане.

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