ЗСУ, ймовірно, оточили угруповання російських окупантів у Лимані — ISW

ВСУ, ймовірно, практично завершили оточення угруповання російських військ у Лимані та перерізали їх критично важливі наземні комунікації, які підтримують армію РФ у районі Дробишево-Лиман. Про це повідомляють у звіті американського Інституту дослідження війни (ISW).

Наголошується, що українські військові прорвали оборону російської армії в районі Ставок, це за 10 км на північ від Лиману, і перерізали дорогу Торськ-Дробишеве, яка є останнім маршрутом постачання та відходу для російських окупантів, які утримують лінію на захід Лимана.

«Кореспондент назвав «надзвичайно складною» ситуацію для підрозділів загону БАРС-13 та 752-го мотострілецького полку 20-ї загальновійськової армії, які, як повідомляється, обороняються в районі Дробишево та в Лимані», - написали у звіті ISW.



Українські війська, за даними ISW, атакують окупантів Лимана з трьох напрямків і відрізали доступ РФ до найважливішої дороги Сватово-Лиман, яка є основною наземною лінією зв'язку, що підтримує російське угруповання в самому Лимані.

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