Зеленский подписал заявку Украины на вступление в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление НАТО в ускоренном порядке.



Он отметил, что этот шаг зафиксирует юридически все то, чего Украина уже добилась фактически.



«Мы – де-факто союзники. Это уже достигнуто. Де-факто, мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто, мы уже доказали взаимосовместимость со стардартами Альянса, они реальны для Украины – реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, мы помогаем друг другу и защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз», - сказал Зеленский в своем видеообращении.



Он напомнил, как в этом году Финляндия и Швеция начали присоединение к Альянсу без Плана действий по членству.



«Это справедливо. Справедливо и для Украины. Это закрепление на уровне договора того, что и так уже достигнуто в жизни и что является нашими ценностями», — сказал Зеленский.



Глава государства также отметил, что Украина осознает, что для этого потребуется консенсус всех членов Североатлантического союза.



«Поэтому, пока это будет происходить, мы предлагаем реализовать наши предложения по гарантиям безопасности для Украины и всей Европы согласно Киевскому договору безопасности - Kyiv Security Compact, который разработан и представлен нашим партнерам. У безопасности нет альтернатив. Но нужна решимость гарантировать ее», — заключил он.