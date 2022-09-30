Зеленський підписав заявку України на вступ до НАТО

30 вересня 2022, 17:12

Зеленський підписав заявку України на вступ до НАТО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ НАТО у прискореному порядку.

Він зазначив, що цей крок зафіксує юридично все те, чого Україна вже досягла фактично.

«Ми — де-факто союзники. Це вже досягнуто. Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО. Де-факто, ми вже довели взаємосумісність зі стардартами Альянсу, вони є реальними для України — реальними на полі бою і в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо одне одному, допомагаємо один одному і захищаємо одне одного. Це і є Альянс», — сказав Зеленський у своєму відеозверненні.

Він нагадав, як цього року Фінляндія та Швеція почали приєднання до Альянсу без Плану дій щодо членства.

«Це справедливо. Справедливо і для України. Це закріплення на рівні договору того, що й так вже досягнуто в житті і що є нашими цінностями», — сказав Зеленський.

Глава держави також зазначив, що Україна усвідомлює, що для цього буде потрібний консенсус усіх членів Альянсу.

«Тому, поки це буде відбуватися, ми пропонуємо реалізувати наші пропозиції щодо гарантій безпеки для України та всієї Європи згідно з Київським договором безпеки – Kyiv Security Compact, який розроблено та представлено нашим партнерам. Безпека не має альтернатив. Але потрібна рішучість гарантувати її», — сказав він.

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