ВСУ освободили поселок Дробышево под Лиманом

В пятницу, 30 сентября, украинские десантники освободили Дробышево в Донецкой области. Населенный пункт находится в 9 км от временно оккупированного Лимана. Об этом сообщает Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».



81-я ОАМБр записала видео, в котором сообщила о деоккупации населенного пункта в пятницу, 30 сентября.



Сегодня американский Институт изучения войны сообщил, что украинские бойцы 29 сентября, вероятно, завершили окружение российской группировки в районе Лимана, а также перерезали последний путь Торское-Дробышево, по которому россияне могли бы отступить.