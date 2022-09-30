ЗСУ звільнили селище Дробишеве під Лиманом

У п'ятницю, 30 вересня, українські десантники звільнили Дробишеве на Донеччині. Населений пункт знаходиться за 9 км від тимчасово окупованого Лиману. Про це повідомляє Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".



81 ОАМБр записала відео, в якому повідомила про деокупацію населеного пункту.



Сьогодні американський Інститут вивчення війни повідомив , що українські бійці 29 вересня, ймовірно, завершили оточення російського угрупування в районі Лимана, а також перерізали останній шлях Торське-Дробишеве, яким росіяни могли б відступити.