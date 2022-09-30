Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

В Кремле подвели итоги псевдореферендумов — выступление Путина, аннексия территорий и концерт на Красной площади.

В это же время в Киеве провели срочное заседание СНБО. Зеленский объявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Никаких переговоров с РФ не будет, пока Путин президент.

Генсек НАТО провел незапланированную пресс-конференцию. США, Британия и Канада ввели новые санкции против РФ.

ВСУ замыкают кольцо вокруг Лимана. Ямполь и Дробышево снова под украинским флагом. Оккупанты признали окружение.

Обстрелы Донетчины по обе стороны линии фронта. Есть погибшие в Долине под Святогорском и Горловке.

Российские войска ударили ракетами по колонне мирных жителей в Запорожье. Около 30 человек погибли, множество раненых.

В казарме под Новоайдаром погибли более 50 российских военных. Больницы Старобельска переполнены ранеными.