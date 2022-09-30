Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

У Кремлі підбили підсумки псевдореферендумів — виступ Путіна, анексія територій та концерт на Червоній площі.

Водночас у Києві провели термінове засідання РНБО. Зеленський оголосив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО у прискореному порядку. Жодних переговорів з РФ не буде, поки Путін президент.

Генсек НАТО провів незаплановану прес-конференцію. США, Британія та Канада ввели нові санкції проти РФ.

ЗСУ замикають обручку навколо Лимана. Ямпіль та Дробишеве знову під українським прапором. Окупанти визнали оточення.

Обстріл Донеччини по обидва боки лінії фронту. Є загиблі у Долині під Святогірськом та Горлівкою.

Російські війська вдарили ракетами по колоні мирних жителів у Запоріжжі. Близько 30 людей загинули, багато поранених.

У казармі під Новоайдаром загинуло понад 50 російських військових. Лікарні Старобільська переповнені пораненими.