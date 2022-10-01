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ВСУ зашли в Лиман, войска РФ отступили — главное за день ►

01 октября 2022, 23:50

ВСУ зашли в Лиман, войска РФ отступили — главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Бои в Лимане. ВСУ зашли в город, россияне отчитались, что отступили.
  • Массовая гибель гражданских. Между Сватово и Купянском расстреляна колонна из авто. 20 человек погибли.
  • 14 разрушенных жилых домов. Какие города обстреляла Россия за минувшие сутки.
  • В Донецке обстрелу подверглись несколько районов. Снаряды упали среди жилого сектора и убили 3 человека.
  • Мариуполь будут отапливать передвижными котельными.
  • СНБО ввела санкции против 3600 человек. В их числе родственники Путина.

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