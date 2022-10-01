Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Бои в Лимане. ВСУ зашли в город, россияне отчитались, что отступили.

Массовая гибель гражданских. Между Сватово и Купянском расстреляна колонна из авто. 20 человек погибли.

14 разрушенных жилых домов. Какие города обстреляла Россия за минувшие сутки.

В Донецке обстрелу подверглись несколько районов. Снаряды упали среди жилого сектора и убили 3 человека.

Мариуполь будут отапливать передвижными котельными.

СНБО ввела санкции против 3600 человек. В их числе родственники Путина.