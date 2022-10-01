ЗСУ зайшли до Лимана, війська РФ відступили — головне за день ►

01 жовтня 2022, 23:50

ЗСУ зайшли до Лимана, війська РФ відступили — головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Бої у Лимані. ЗСУ зайшли до міста, росіяни відзвітували, що відступили.
  • Масова загибель цивільних. Між Сватовим та Куп'янським розстріляно колону з авто. 20 людей загинули.
  • 14 зруйнованих житлових будинків. Які міста обстріляла Росія минулої доби.
  • У Донецьку обстріляли кілька районів. Снаряди впали серед житлового сектора та вбили 3 людей.
  • Маріуполь опалюватимуть пересувними котельнями.
  • РНБО запровадила санкції проти 3600 осіб. Серед них родичі Путіна.

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