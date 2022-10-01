Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

Бої у Лимані. ЗСУ зайшли до міста, росіяни відзвітували, що відступили.

Масова загибель цивільних. Між Сватовим та Куп'янським розстріляно колону з авто. 20 людей загинули.

14 зруйнованих житлових будинків. Які міста обстріляла Росія минулої доби.

У Донецьку обстріляли кілька районів. Снаряди впали серед житлового сектора та вбили 3 людей.

Маріуполь опалюватимуть пересувними котельнями.

РНБО запровадила санкції проти 3600 осіб. Серед них родичі Путіна.