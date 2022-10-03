В Минреинтеграции обновили список громад, которые находятся в районах боевых действий и в оккупации

Минреинтеграции утвердило обновленный перечень громад, которые находятся в районах боевых действий и в оккупации. На основе этого списка переселенцам производят выплаты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В обновленный список входит 326 общин в 9 областях. В частности, это территориальные общины Донецкой (66), Харьковской (56), Днепропетровской (10), Луганской (37), Запорожской (56), Херсонской (49), Николаевской (26), Сумской (22), Черниговской (4) областей.



В Минреинтеграции подчеркнули, что все внутренне перемещенные лица из этих громад получат денежную помощь от государства. Список формируется по согласованию Минобороны на основании предложений соответствующих областных и Киевской городской военных администраций.