У Мінреінтеграції оновили список громад, які перебувають у районах бойових дій та в окупації

Мінреінтеграції затвердило оновлений перелік громад, що знаходяться в районах бойових дій та в окупації. На основі цього переліку переселенцям здійснюють виплати. Про це повідомляє прес-служба відомства.



До оновленого списку входить 326 громад у 9 областях. Зокрема, це територіальні громади Донецької (66), Харківської (56), Дніпропетровської (10), Луганської (37), Запорізької (56), Херсонської (49), Миколаївської (26), Сумської (22), Чернігівської (4) областей.



У Мінреінтеграції наголосили, що всі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави. Список формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій.