У Мінреінтеграції оновили список громад, які перебувають у районах бойових дій та в окупації

03 жовтня 2022, 17:08

У Мінреінтеграції оновили список громад, які перебувають у районах бойових дій та в окупації

Мінреінтеграції затвердило оновлений перелік громад, що знаходяться в районах бойових дій та в окупації. На основі цього переліку переселенцям здійснюють виплати. Про це повідомляє прес-служба відомства.

До оновленого списку входить 326 громад у 9 областях. Зокрема, це територіальні громади Донецької (66), Харківської (56), Дніпропетровської (10), Луганської (37), Запорізької (56), Херсонської (49), Миколаївської (26), Сумської (22), Чернігівської (4) областей.

У Мінреінтеграції наголосили, що всі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави. Список формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій.

Ще за темою

Організації
Мінреінтеграції
Інше
переселенці

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:37
Держдума ухвалила закони про чотири анексовані території. Що це змінює для мешканців
15:27
В окупованому Маріуполі пролунав вибух
15:13
З'явилися фото зруйнованої обстрілами школи №1 у Маріуполі
14:37
У Росії затвердили координаторів роботи на окупованих територіях
11:20
У «ЛНР» розповіли про просування ЗСУ до Лисичанська
10:16
Окупанти скаржаться, що ЗСУ не дають їм збудувати укріпрайон у Кремінній — Гайдай
09:17
«ДНР» заявила про двох загиблих та трьох поранених від обстрілів за добу
09:02
Окупанти вимагають розповісти дітям, що «Маріуполь завжди був Росією»
23:47
Контрнаступ ЗСУ на півдні та Луганщині — головне за день ►
23:15
Херсонщина: Золота Балка та Нововоронцівка — під контролем ЗСУ. Російська армія відступає ►
21:14
«ДНР» повідомила про двох загиблих у Макіївці
20:44
Жителів окупованої Донеччини почнуть призивати на військову службу в Росії з 2023 року
18:57
Путін вніс до Держдуми проекти законів щодо включення чотирьох українських регіонів до складу РФ
18:38
Вибух на півміста: У Маріуполі підірвався екскаватор
23:50
ЗСУ зайшли до Лимана, війська РФ відступили — головне за день ►
Всі новини
18:01
Удар по автоколонні у Запоріжжі: П'ятеро поранених залишаються у реанімації
17:53
Директора Запорізької АЕС звільнили з російського полону – голова МАГАТЕ
17:08
У Мінреінтеграції оновили список громад, які перебувають у районах бойових дій та в окупації
16:37
Держдума ухвалила закони про чотири анексовані території. Що це змінює для мешканців
16:24
Борова та більша частина громади — під контролем ЗСУ
16:02
Прагнення України в НАТО підтримують 83% українців — соціологи «Рейтинг»
15:53
За тиждень фахівці відновили електропостачання у 76 населених пунктах Донеччини
15:27
В окупованому Маріуполі пролунав вибух
15:13
З'явилися фото зруйнованої обстрілами школи №1 у Маріуполі
14:48
У ЗСУ підтвердили удари по позиціях військ РФ у районі Кремінної
14:45
Держдума ратифікувала договори про включення анексованих територій до складу РФ
14:37
У Росії затвердили координаторів роботи на окупованих територіях
13:15
Пєсков заявив, що Росія анексує «ДНР» та «ЛНР» у межах 2014 року
12:46
У Кремлі відреагували на заявку України щодо членства в НАТО
12:22
З'явилося відео як ЗСУ заходять в Шийківку Харківської області
Всі новини
ВІДЕО
Контрнаступ ЗСУ на півдні та Луганщині — головне за день ►
02 жовтня, 23:47
Херсонщина: Золота Балка та Нововоронцівка — під контролем ЗСУ. Російська армія відступає ►
02 жовтня, 23:15
ЗСУ зайшли до Лимана, війська РФ відступили — головне за день ►
01 жовтня, 23:50

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти