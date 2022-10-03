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Удар по автоколонне в Запорожье: Пятеро раненых остаются в реанимации

03 октября 2022, 18:01

Удар по автоколонне в Запорожье: Пятеро раненых остаются в реанимации

В реанимации Запорожской областной больницы остаются пять человек, получивших ранения в результате ракетного удара по гуманитарной колонне 30 сентября. Об этом сообщил главный врач медучреждения Игорь Шишко на брифинге, передает «Укринформ».

«Есть тяжелые, но стабильные пациенты. Есть положительная динамика. В блоке интенсивной терапии сегодня находятся 5 пациентов, нуждающихся в круглосуточном наблюдении. Другие стабилизированы. Кое-кто будет нуждаться в повторном оперативном вмешательстве», - сказал он.

По его словам, все пациенты были госпитализированы с минно-взрывными травмами. Всего в медучреждение доставлен 31 пострадавший в результате обстрела колонны, на сегодняшний день здесь остаются 27 из них.

Шишко отметил, что с пострадавшими работали психологи и психиатры. Эмоциональное состояние людей стабилизировано, но медицинская реабилитация будет продолжительной, отметил главврач.

Утром 30 сентября российская армия выпустила три ракеты С-300 по эвакуационной колонне в Запорожье. Погиб 31 человек, в том числе двое детей, еще 92 человека получили ранения и были доставлены в больницы города.

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