Удар по автоколонні у Запоріжжі: П'ятеро поранених залишаються у реанімації

У реанімації Запорізької обласної лікарні залишаються п'ятеро людей, які отримали поранення внаслідок ракетного удару по гуманітарній колоні 30 вересня. Про це повідомив головний лікар медустанови Ігор Шишко на брифінгу, повідомляє «Укрінформ».



Є важкі, але стабільні пацієнти. Є позитивна динаміка. У блоці інтенсивної терапії сьогодні перебувають 5 пацієнтів, які потребують цілодобового спостереження. Інші стабілізовані. Дехто потребуватиме повторного оперативного втручання», - сказав він.



За його словами, всіх пацієнтів було госпіталізовано з мінно-вибуховими травмами. Загалом до медустанови доставлено 31 постраждалого внаслідок обстрілу колони, на сьогоднішній день тут залишаються 27 із них.



Шишко зазначив, що з постраждалими працювали психологи та психіатри. Емоційний стан людей стабілізований, але медична реабілітація буде тривалою, зазначив головлікар.



Вранці 30 вересня російська армія випустила три ракети С-300 по евакуаційній колоні у Запоріжжі. Загинула 31 особа, у тому числі двоє дітей, ще 92 особи отримали поранення та були доставлені до лікарень міста.