Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Обстрелы по всей линии фронта. Российские войска разрушили общежитие в Часов Яре. Под завалами по меньшей мере один человек.

В Донецке попадание в ТЦ «Континент». Под обстрелом Абакумова, Кировский район и Путиловка.

Поражения Путина подрывают его авторитет — Институт изучения войны.

Контрнаступление ВСУ. Освобождены населенные пункты в Херсонской и Харьковской областях. Украинские войска приближаются к Луганщине.

Взрывы и многотысячные очереди в захваченном Мариуполе.

Госдума России единогласно ратифицировала договоры о вхождении аннексированных территорий Украины в состав РФ.