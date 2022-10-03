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ВСУ движутся в Луганскую область — главное за день ►

03 октября 2022, 23:34

ВСУ движутся в Луганскую область — главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Обстрелы по всей линии фронта. Российские войска разрушили общежитие в Часов Яре. Под завалами по меньшей мере один человек.
  • В Донецке попадание в ТЦ «Континент». Под обстрелом Абакумова, Кировский район и Путиловка.
  • Поражения Путина подрывают его авторитет — Институт изучения войны.
  • Контрнаступление ВСУ. Освобождены населенные пункты в Херсонской и Харьковской областях. Украинские войска приближаются к Луганщине.
  • Взрывы и многотысячные очереди в захваченном Мариуполе.
  • Госдума России единогласно ратифицировала договоры о вхождении аннексированных территорий Украины в состав РФ.

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