ЗСУ рухаються до Луганської області — головне за день ►

03 жовтня 2022, 23:34

ЗСУ рухаються до Луганської області — головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Обстріл по всій лінії фронту. Російські війська зруйнували гуртожиток у Годині Яру. Під завалами щонайменше одна людина.
  • У Донецьку потрапляння до ТЦ «Континент». Під обстрілом Абакумова, Кіровський район та Путилівка.
  • Поразки Путіна підривають його авторитет — Інститут вивчення війни.
  • Контрнаступ ЗСУ. Звільнено населені пункти у Херсонській та Харківській областях. Українські війська наближаються до Луганщини.
  • Вибухи та багатотисячні черги у захопленому Маріуполі.
  • Держдума Росії одноголосно ратифікувала договори про входження анексованих територій України до складу РФ.

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