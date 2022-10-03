Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Обстріл по всій лінії фронту. Російські війська зруйнували гуртожиток у Годині Яру. Під завалами щонайменше одна людина.
- У Донецьку потрапляння до ТЦ «Континент». Під обстрілом Абакумова, Кіровський район та Путилівка.
- Поразки Путіна підривають його авторитет — Інститут вивчення війни.
- Контрнаступ ЗСУ. Звільнено населені пункти у Херсонській та Харківській областях. Українські війська наближаються до Луганщини.
- Вибухи та багатотисячні черги у захопленому Маріуполі.
- Держдума Росії одноголосно ратифікувала договори про входження анексованих територій України до складу РФ.