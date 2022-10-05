Украина вынесет на Генассамблею ООН вопрос о выплате Россией репараций - Зеленский

Украина в октябре представит в ООН проект резолюции Генассамблеи по выплате Россией репараций за развязанную войну. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления перед участниками публичных дебатов «Война и закон».



«В октябре мы предлагаем всем, кто ценит международное право, поддержать на заседании Генассамблеи ООН фундаментальную резолюцию, которая подтвердит международно-правовое обязательство России по выплате репараций за эту войну и признает необходимость компенсационного механизма, с помощью которого это обязательство должно быть реализовано», - сказал президент.



Он подчеркнул, что агрессор должен в полной мере заплатить за жестокость и разрушения.



«И хотя в случае с Россией это непросто, но вполне реально. Соответствующий порядок юридических шагов понятен. Мы можем представить его всем заинтересованным субъектам», – сказал он.