Україна винесе на Генасамблею ООН питання щодо виплати Росією репарацій - Зеленський

Україна у жовтні представить в ООН проект резолюції Генасамблеї щодо виплати Росією репарацій за розв'язану війну. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу перед учасниками публічних дебатів "Війна та закон".



«У жовтні ми пропонуємо всім, хто цінує міжнародне право, підтримати на засіданні Генасамблеї ООН фундаментальну резолюцію, яка підтвердить міжнародно-правове зобов'язання Росії щодо виплати репарацій за цю війну та визнає необхідність компенсаційного механізму, за допомогою якого це зобов'язання має бути реалізовано», - сказав президент.



Він підкреслив, що агресор має повною мірою заплатити за жорстокість та руйнування.



І хоча у випадку з Росією це непросто, але цілком реально. Відповідний порядок юридичних кроків зрозумілий. Ми можемо уявити його всім зацікавленим суб'єктам», – сказав він.