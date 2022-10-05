В Черновцах задержали мужчину, который застрелил полицейскую и ранил ее коллегу

Полиция Черновицкой области задержала мужчину, который 3 октября в Черновцах стрелял в патрульных полицейских. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.



Правоохранители рассказали, что 3 октября мужчина открыл огонь, в результате 22-летняя патрульная младший лейтенант полиции погибла. У ее напарника — огнестрельное ранение, он госпитализирован.



Сегодня во время задержания злоумышленник открыл огонь, поэтому полицейские применили оружие в ответ. 53-летний задержанный был ранен, ему оказывали медицинскую помощь.

Позже в полиции сообщили, что задержанный скончался.