У Чернівцях затримали чоловіка, який застрелив поліцейську та поранив її колегу

05 жовтня 2022, 15:08

У Чернівцях затримали чоловіка, який застрелив поліцейську та поранив її колегу

Поліція Чернівецької області затримала чоловіка, який 3 жовтня у Чернівцях стріляв у патрульних поліцейських. Про це повідомляє Національна поліція України.

Правоохоронці розповіли, що 3 жовтня чоловік відкрив вогонь, внаслідок чого 22-річна патрульна, молодша лейтенантка поліції, загинула. У її напарника — вогнепальне поранення, його госпіталізовано.

Сьогодні під час затримання зловмисник відкрив вогонь, тому поліцейські застосували зброю у відповідь. 53-річного затриманого було поранено, йому надавали медичну допомогу.

Пізніше у поліції повідомили, що затриманий помер.

Ще за темою

Організації
Поліція
Місця
Чернівці

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:56
У Донецьку у відділенні «Промзв'язокбанку» поранено двох людей
14:37
У Донецьку та Старомихайлівці через обстріл загинули чотири людини
14:17
Колишній «міністр ДНР» хоче вийти з в'язниці на фронт
14:15
У «ЛНР» визнали «небезпеку» наступу ЗСУ на Кремінну та Сватове
12:40
В окупованій Горлівці заявили про обстріл виправної колонії
12:02
Деокупація Луганської області розпочалася, повідомив Гайдай
11:43
У центрі Херсона — «приліт» у готель, де базувалися окупанти
10:00
Путін призначив керівників анексованих територій
09:24
«ДНР» більше не видаватиме своїх «паспортів»
08:51
У Кремінній російські окупанти відключили зв'язок — Гайдай
08:47
«ДНР»: Внаслідок обстрілу загинули двоє мирних жителів
23:55
Росія готується до оборони на Луганщині ►
23:12
У Криму із мобілізованих формують окрему дивізію: непідготовлених відправлять на фронт ►
21:23
Восьми псевдоправоохоронцям угруповання «ЛНР» повідомлено про підозру
18:44
Кримчани, які втекли від мобілізації, стоять у черзі за українськими закордонними паспортами в Астані
Всі новини
17:07
Подоляк: Україна веде переговори щодо продовження «зернового коридору»
16:55
Енергетики повернули світло 24 тисячам сімей на Донеччині
16:37
Мінекономіки: Робочі місця втратили 5 млн переселенців
16:20
Нардепу Кузьміну повідомили про підозру у держзраді
16:16
Путін розповів, що його «здивували» результати «референдуму»
16:05
У Запоріжжі призупинили виїзд гуманітарних колон на окуповану територію
15:56
У Донецьку у відділенні «Промзв'язокбанку» поранено двох людей
15:37
Країни Євросоюзу домовилися про восьмий пакет санкцій проти РФ
15:08
У Чернівцях затримали чоловіка, який застрелив поліцейську та поранив її колегу
14:48
Глава «Енергоатому» Котін взяв на себе виконання обов’язків гендиректора ЗАЕС
14:37
У Донецьку та Старомихайлівці через обстріл загинули чотири людини
14:17
Колишній «міністр ДНР» хоче вийти з в'язниці на фронт
14:15
У «ЛНР» визнали «небезпеку» наступу ЗСУ на Кремінну та Сватове
13:48
Росія завдала екології України збитків на понад 35 млрд доларів
13:16
Кремль спростував підготовку Путіним звернення щодо зміни статусу «спецоперації»
Всі новини
ВІДЕО
У Донецьку у відділенні «Промзв'язокбанку» поранено двох людей
05 жовтня, 15:56
У «ЛНР» визнали «небезпеку» наступу ЗСУ на Кремінну та Сватове
05 жовтня, 14:15
Росія готується до оборони на Луганщині ►
04 жовтня, 23:55

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти