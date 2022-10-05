У Чернівцях затримали чоловіка, який застрелив поліцейську та поранив її колегу

Поліція Чернівецької області затримала чоловіка, який 3 жовтня у Чернівцях стріляв у патрульних поліцейських. Про це повідомляє Національна поліція України.



Правоохоронці розповіли, що 3 жовтня чоловік відкрив вогонь, внаслідок чого 22-річна патрульна, молодша лейтенантка поліції, загинула. У її напарника — вогнепальне поранення, його госпіталізовано.



Сьогодні під час затримання зловмисник відкрив вогонь, тому поліцейські застосували зброю у відповідь. 53-річного затриманого було поранено, йому надавали медичну допомогу.

Пізніше у поліції повідомили, що затриманий помер.