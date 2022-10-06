Норвегия ограничит вход российским рыболовным судам в порты

Правительство Норвегии ограничило доступ российским рыболовным судам к своим портам. Решение было принято в рамках усиления безопасности после обнаружения утечек из газопроводов «Северный поток». Об этом сообщает The Guardian.



Теперь траулерам России будет разрешено посещать только три порта.



По словам министерки иностранных дел Анникен Хутфельдт, кораблям также необходимо будет проходить проверку безопасности перед входом.



Как передает Норвежская вещательная корпорация, Норвегия была единственной страной в Европе, где российские рыболовные суда не имели ограничений. В апреле страна присоединилась к санкциям ЕС и закрыла границы для российских грузов и порты для кораблей из РФ, однако ограничения не касались рыболовных судов.