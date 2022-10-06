Норвегія обмежить вхід російським рибальським судам у порти

Уряд Норвегії обмежив доступ російським рибальським судам до своїх портів. Рішення було ухвалено в рамках посилення безпеки після виявлення витоків із газопроводів «Північний потік». Про це повідомляє The Guardian.



Тепер траулерам Росії буде дозволено відвідувати лише три порти.



За словами міністерки закордонних справ Аннікен Хутфельдт, кораблям також необхідно проходити перевірку безпеки перед входом.



Як передає Норвезька мовна корпорація, Норвегія була єдиною країною в Європі, де російські рибальські судна не мали обмежень. У квітні країна приєдналася до санкцій ЄС і закрила кордони для російських вантажів та порти для кораблів із РФ, проте обмеження не стосувалися рибальських суден.