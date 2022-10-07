Жертв ракетных ударов по Запорожью уже 12, еще 12 человек госпитализированы

Количество погибших в результате ракетных ударов российских оккупантов по Запорожью достигло 12. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.



«В настоящее время установлена информация о 12 погибших. Еще 12 граждан госпитализированы в медицинские учреждения города, среди них – два ребенка. На местах попадания продолжают работать полицейские, спасатели и специалисты профильных служб», - говорится в сообщении.



За прошедшие сутки полицейские зафиксировали девять ударов оккупантов по территории Запорожья, а минувшей ночью оккупанты нанесли еще 2 удара дронами-камикадзе. Атаке подверглась жилищная, гражданская и критическая инфраструктура центра города.



Кроме областного центра были также атакованы населенные пункты Пологовского района, зафиксированы обстрелы из реактивных систем залпового огня и артиллерии в городах Орехов, Гуляйполе и близлежащих селах.



«Под огнем оккупантов оказались частные и многоквартирные дома, автомобили, магазины, медицинские и образовательные учреждения, остановка общественного транспорта и другие инфраструктурные объекты», - говорится в сообщении.



В целом, за сутки полицейские зарегистрировали около 30 сообщений о разрушениях в областном и районных центрах.



По всем фактам открыты уголовные производства по ч.2 ст.438 Уголовного кодекса Украины «Нарушение законов и обычаев войны».

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