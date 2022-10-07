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В Калужской области РФ взорвался беспилотник на военном аэродроме

07 октября 2022, 13:38

В Калужской области РФ взорвался беспилотник на военном аэродроме

В Калужской области России взорвался беспилотник на военном аэродроме Шайковка.

Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, упал беспилотник, предположительно прилетевший со стороны границы.

«Пострадавших нет. Инфраструктура аэродрома и техника не повреждены. Угрозы работе — нет. На месте работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств случившегося», — отметил Шапша.

О взрыве беспилотника на аэродроме сначало сообщили российские телеграм-каналы Baza и Mash. Последний назвал произошедшее «диверсией» и отметил, что дрон якобы нес снаряд для гранатомета, который запустили сегодня утром неподалеку от самой части — с территории Украины в Россию он не влетал. 

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