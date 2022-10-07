У Калузькій області РФ вибухнув безпілотник на військовому аеродромі

07 жовтня 2022, 13:38

У Калузькій області РФ вибухнув безпілотник на військовому аеродромі

У Калузькій області Росії вибухнув безпілотник на військовому аеродромі Шайківка.

Про це повідомив губернатор регіону Владислав Шапша.

За його словами, впав безпілотник, який, ймовірно, прилетів з боку кордону.

«Постраждалих немає. Інфраструктура аеродрому та техніка не пошкоджені. Загрози роботі – ні. На місці працює слідчо-оперативна група для встановлення причин та обставин того, що сталося», — зазначив Шапша.

Про вибух безпілотника на аеродромі спочатку повідомили російські телеграм-канали Baza та Mash. Останній назвав подію «диверсією» і зазначив, що дрон нібито ніс снаряд для гранатомета, який запустили сьогодні вранці неподалік від самої частини — з території України до Росії він не влітав.

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