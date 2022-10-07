У Калузькій області РФ вибухнув безпілотник на військовому аеродромі

У Калузькій області Росії вибухнув безпілотник на військовому аеродромі Шайківка.



Про це повідомив губернатор регіону Владислав Шапша.



За його словами, впав безпілотник, який, ймовірно, прилетів з боку кордону.



«Постраждалих немає. Інфраструктура аеродрому та техніка не пошкоджені. Загрози роботі – ні. На місці працює слідчо-оперативна група для встановлення причин та обставин того, що сталося», — зазначив Шапша.



Про вибух безпілотника на аеродромі спочатку повідомили російські телеграм-канали Baza та Mash. Останній назвав подію «диверсією» і зазначив, що дрон нібито ніс снаряд для гранатомета, який запустили сьогодні вранці неподалік від самої частини — з території України до Росії він не влітав.