В ОП назвали «интересным» понимание слова «мир» у Нобелевского комитета

У Нобелевского комитета однозначно интересно понимание слова «мир», если Нобелевскую премию мира вместе получают представители двух стран, напавших на третью. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



Он отметил, что ни русские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление этой войне, и добавил, что «Нобель в этом году просто «супер».

Нобелевская премия мира присуждена в этом году украинской правозащитной организации «Центр гражданских свобод», белорусскому активисту Беляцкому и российской правозащитной организации «Мемориал».