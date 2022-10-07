В Офісі президента назвали «цікавим» розуміння слова «мир» у Нобелівського комітету

Нобелівський комітет має однозначно цікаве розуміння слова «мир», якщо Нобелівську премію миру разом отримують представники двох країн, які напали на третю. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.



Він зазначив, що ні російські, ні білоруські організації так і не змогли організувати опір цій війні, і додав, що «Нобель цього року просто «супер».

Нобелівську премію миру присуджено цього року українській правозахисній організації «Центр громадянських свобод», білоруському активісту Біляцькому та російській правозахисній організації «Меморіал».