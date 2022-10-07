Более 115 тысяч украинцев выехало из особо опасных территорий за последние два месяца – Минреинтеграции

Более 115 тысяч украинских граждан выехали из особо опасных регионов, временно оккупированных и только что освобожденных территорий за последние два месяца. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.



«Люди эвакуируются, в том числе и из только что деоккупированных городов и сел. В частности, из Харьковской области выехало более 15 тысяч граждан. Преимущественно это женщины с детьми, а также пожилые люди и маломобильные», - говорится в сообщении.



В ведомстве еще раз призвали всех, кто находится на только что освобожденных территориях, ответственно отнестись к сложившийся ситуации, поскольку инфраструктура многих населенных пунктов существенно повреждена.



«Он и сегодня не оставляет попыток уничтожить все системы жизнеобеспечения, обстреливает освобожденные населенные пункты. Мы все починим и отстроим. Но пока здесь жить небезопасно. Советую по возможности выехать на зимний период», – цитирует заместителя министра Алексея Бородая пресс-служба ведомства.