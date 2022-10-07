Понад 115 тисяч українців виїхало з особливо небезпечних територій за останні два місяці – Мінреінтеграції

07 жовтня 2022, 16:26

Понад 115 тисяч українців виїхало з особливо небезпечних територій за останні два місяці – Мінреінтеграції

Понад 115 тисяч українських громадян виїхали з особливо небезпечних регіонів, тимчасово окупованих та щойно звільнених територій за останні два місяці. Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.

«Люди евакуюються, у тому числі і з щойно деокупованих міст та сіл. Зокрема, із Харківської області виїхало понад 15 тисяч громадян. Переважно це жінки з дітьми, а також люди похилого віку та маломобільні», - йдеться в повідомленні.

У відомстві ще раз закликали всіх, хто знаходиться на щойно звільнених територіях, відповідально поставитися до ситуації, що склалася, оскільки інфраструктура багатьох населених пунктів суттєво пошкоджена.

"Він і сьогодні не залишає спроб знищити всі системи життєзабезпечення, обстрілює звільнені населені пункти. Ми все полагодимо і відбудуємо. Але поки що тут жити небезпечно. Раджу наскільки можна виїхати на зимовий період», – цитує заступника міністра Олексія Борода прес-служба відомства.

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