Красный Крест опроверг остановку своей работы в Украине

Международный комитет Красного Креста не останавливает свою деятельность в Украине после массированных ракетных обстрелов. Об этом сообщил пресс-секретарь МККК в Украине Александр Власенко, передает «Суспільне».



Он объяснил, что обнародована в СМИ информация об остановке работы МККК в Украине «является фейком, организация работает как раньше». Эту информацию МККК официально подтвердил в Twitter.



«МККК в Украине хочет прояснить, что наша деятельность не была прекращена в стране. Чтобы было понятно, мы остаемся в Украине и будем продолжать свою деятельность, приспосабливаясь к ухудшению ситуации с безопасностью, если это потребуется», — говорится в сообщении.



Сегодня ранее агентство Reuters сообщило, что МККК прекратит свою работу в Украине с « соображений безопасности».