Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Красный Крест опроверг остановку своей работы в Украине

10 октября 2022, 17:20

Красный Крест опроверг остановку своей работы в Украине

Международный комитет Красного Креста не останавливает свою деятельность в Украине после массированных ракетных обстрелов. Об этом сообщил пресс-секретарь МККК в Украине Александр Власенко, передает «Суспільне».

Он объяснил, что обнародована в СМИ информация об остановке работы МККК в Украине «является фейком, организация работает как раньше». Эту информацию МККК официально подтвердил в Twitter.

«МККК в Украине хочет прояснить, что наша деятельность не была прекращена в стране. Чтобы было понятно, мы остаемся в Украине и будем продолжать свою деятельность, приспосабливаясь к ухудшению ситуации с безопасностью, если это потребуется», — говорится в сообщении.

Сегодня ранее агентство Reuters сообщило, что МККК прекратит свою работу в Украине с « соображений безопасности».

Еще по теме

Организации
Красный крест мккк
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:30
В «ДНР» заявили о ранении пяти человек за сутки
00:08
Последствия ракетного обстрела Запорожья — главное за день ►
23:48
Взрывы в Крыму, Донецке и Иловайске — главное за день ►
18:31
Кто взорвал Крымский мост: версии ►
16:50
Крымский мост открыли для движения легковых авто
16:22
В Донецке из-за обстрела погибли два человека
14:19
Взрыв на Крымском мосту: Погибли как минимум три человека
13:08
В Донецке — «прилеты» в микрорайоне Мирный, горит типография
12:49
СМИ: Подрыв Крымского моста — спецоперация СБУ
10:57
«ДНР»: Из-за обстрелов ранены женщина в Донецке и мужчина в Ясиноватой
10:31
Оккупанты полностью обесточили Запорожскую АЭС
10:13
Момент взрыва на Крымском мосту попал на видео
08:54
В Иловайске — взрыв и пожар на ж/д станции
08:14
Крымский мост горит. Разрушена часть переправы
23:45
В освобожденных Лимане и Святогорске находят тела погибших ►
все новости
19:39
Посольство США продолжает работу в Украине
18:59
Украина прекращает экспорт электроэнергии в ЕС из-за обстрелов Россией энергообъектов
17:48
Число потерпевших вследствие обстрелов в понедельник увеличилось до 89 человек
17:30
«Укрзалізниця» сообщает о задержке движения 20 поездов
17:20
Красный Крест опроверг остановку своей работы в Украине
16:54
Шмыгаль: Большинство объектов энергетики сможем восстановить уже сегодня
16:39
Правила ухода за проблемной кожей (PR)
16:34
В Генштабе ВСУ рассказали о сегодняшнем массированном обстреле Украины
16:11
О повторном вторжении из Беларуси на данный момент речи нет, заявили у Зеленского
16:00
Полицейские показали последствия обстрела Славянска армией РФ
15:44
В Совете Европы осудили атаки на украинские города
15:31
Тимошенко призвал не пользоваться электроприборами с 17.00 до 22.00
15:21
На юге Украины ВСУ сбили 17 ракет и 4 иранских дрона — ОК «ЮГ»
14:42
Удары по Киеву и инфраструктуре в РФ планировали с начала октября — ГУР МОУ
14:30
В результате ракетных ударов РФ по Украине известно о 10 погибших и 60 раненых
все новости
ВИДЕО
Путин объяснил утренние удары по Украине и выдвинул ультиматум
10 октября, 13:58
Запорожье снова подверглось ночному обстрелу. Разрушен дом
10 октября, 09:32
Последствия ракетного обстрела Запорожья — главное за день ►
10 октября, 00:08

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама