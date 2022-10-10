Червоний Хрест спростував зупинку своєї роботи в Україні

Міжнародний комітет Червоного Хреста не зупиняє свою діяльність в Україні після масованих ракетних обстрілів. Про це повідомив речник МКЧХ в Україні Олександр Власенко, передає Суспільне.



Він пояснив, що оприлюднено у ЗМІ інформація про зупинку роботи МКЧХ в Україні «є фейком, організація працює як раніше». Цю інформацію МКЧХ офіційно підтвердив у Twitter.



«МКЧХ в Україні хоче прояснити, що наша діяльність не була припинена в країні. Щоб було зрозуміло, ми залишаємося в Україні і продовжуватимемо свою діяльність, пристосовуючись до погіршення ситуації з безпекою, якщо це буде потрібно», — вказано у повідомленні.



Сьогодні раніше агентство Reuters повідомило, що МКЧХ припинить свою роботу в Україні з «міркувань безпеки».