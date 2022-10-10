Шмыгаль: Большинство объектов энергетики сможем восстановить уже сегодня

Большинство объектов энергетической инфраструктуры власти смогут восстановить уже сегодня, часть — завтра.



Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



«Десятки ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры в 11 областях и городе Киеве. Электроснабжение нарушено практически по всей стране. В 8 регионах есть проблемы с водоснабжением. Правительство вместе со всеми ответственными ведомствами приступило к реализации оперативного плана восстановления поврежденных объектов», — рассказал Шмыгаль.



Он сообщил, что уже возобновлено энергоснабжение в Сумах, идет процесс в Житомире и Харькове. Введен график аварийных отключений в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.



Премьер обратился к украинцам просьбой ограничит потребление электроэнергии, особенно в вечерние часы: на эти несколько дней, пока идет восстановление и ремонтные работы.



«По возможности не включайте наиболее энергозатратные приборы (электрообогреватели, бойлеры, электроплиты, микроволновки, стиральные машины, электрочайники, кофеварки, утюги). Это снизит нагрузку на нашу энергосистему и позволит максимально быстро восстановить инфраструктуру», — добавил он.