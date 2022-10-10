Шмигаль: Більшість об'єктів енергетики зможемо відновити вже сьогодні

Більшість об'єктів енергетичної інфраструктури влада зможе відновити вже сьогодні, частина — завтра.



Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



«Десятки ракет потрапили до об'єктів енергетичної інфраструктури в 11 областях та місті Києві. Електропостачання порушено практично по всій країні. У 8 регіонах є проблеми із водопостачанням. Уряд разом із усіма відповідальними відомствами розпочав реалізацію оперативного плану відновлення пошкоджених об'єктів», — розповів Шмигаль.



Він повідомив, що вже відновлено енергопостачання у Сумах, триває процес у Житомирі та Харкові. Запроваджено графік аварійних відключень у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.



Прем'єр звернувся до українців проханням обмежити споживання електроенергії, особливо у вечірні години: на ці кілька днів, поки триває відновлення та ремонтні роботи.



«По можливості не включайте найбільш енерговитратні прилади (електрообігрівачі, бойлери, електроплити, мікрохвильові печі, пральні машини, електрочайники, кавоварки, праски). Це знизить навантаження на нашу енергосистему та дозволить максимально швидко відновити інфраструктуру», - додав він.