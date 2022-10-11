Горнорудная компания приостановила производство на Полтавщине из-за повреждения электросетей

Горнорудная компания Ferrexpo временно приостановила производство на своих предприятиях в Полтавской области из-за повреждения электроэнергетической инфраструктуры российскими обстрелами. Об этом говорится в биржевом сообщении компании, передает «Интерфакс-Украина».



«В настоящее время инженеры проводят оценку ущерба, нанесенного электроинфраструктуре, и оценку периода простоя производства в связи с проведением ремонтных работ», – отметили в компании.



Отмечается, что никто из сотрудников не пострадал.



«Ограниченное электроснабжение доступно на предприятиях группы, которым отдается приоритет для критически важного оборудования, необходимого для основных услуг и местных сообществ», – говорится в сообщении.



В компания подчеркнули, что сейчас имеют достаточный объем продукции, либо находящейся в пути, либо на складах, для удовлетворения ожидаемых объемов продаж, при условии, что логистические коридоры остаются доступными.



Ferrеxpo принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа.