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Горнорудная компания приостановила производство на Полтавщине из-за повреждения электросетей

11 октября 2022, 10:05

Горнорудная компания приостановила производство на Полтавщине из-за повреждения электросетей

Горнорудная компания Ferrexpo временно приостановила производство на своих предприятиях в Полтавской области из-за повреждения электроэнергетической инфраструктуры российскими обстрелами. Об этом говорится в биржевом сообщении компании, передает «Интерфакс-Украина».

«В настоящее время инженеры проводят оценку ущерба, нанесенного электроинфраструктуре, и оценку периода простоя производства в связи с проведением ремонтных работ», – отметили в компании.

Отмечается, что никто из сотрудников не пострадал.

«Ограниченное электроснабжение доступно на предприятиях группы, которым отдается приоритет для критически важного оборудования, необходимого для основных услуг и местных сообществ», – говорится в сообщении.

В компания подчеркнули, что сейчас имеют достаточный объем продукции, либо находящейся в пути, либо на складах, для удовлетворения ожидаемых объемов продаж, при условии, что логистические коридоры остаются доступными.

Ferrеxpo принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа.

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